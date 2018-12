La antesala de la ruptura definitiva

Que las principales voces del fujimorismo se hayan lanzado desbocadamente contra la decisión que permite la inscripción de nuevas bancadas es una nueva faceta del “soy congresista y hago lo que quiero”. No pareció importarles que la medida buscase cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional y que, guste o no, bloquear su implementación sería incumplir flagrante y deliberadamente una decisión jurisdiccional.

Por cosas como esas resulta caricaturesco escuchar al congresista Tubino –inexplicable vocero de la mayoría legislativa– declarar que el presidente Vizcarra está asumiendo actitudes dictatoriales, cuando son él y su combo los que buscan incumplir mandatos constitucionales.

No perdamos tampoco de vista que esa reacción vehemente revela un temor mayor: la inscripción de nuevas bancadas es la antesala de la ruptura que podría cambiar definitivamente la alineación en el Congreso. Con la prohibición de la reelección y el proyecto político keikista tan diluido, la posibilidad de un futuro en Fuerza Popular más allá de 2021 no es muy atractivo para varios de los legisladores que no fueron ni son militantes de esa agrupación. Antes quizá estuvieron dispuestos a aguantar los aspectos negativos de mantenerse en línea, finalmente eran la Fuerza N° 1, pero los incentivos para seguir bajo las órdenes de los choferes de La Mototaxi hoy han desaparecido.

Esto último es lo que creo verdaderamente explica la decisión del congresista Salaverry de implementar la sentencia del TC. La misma ha estado congelada varios meses, pero el escenario ha cambiado. Ahora parece importarle más su futuro que el del partido que le dio una curul. Al concluir su periodo como presidente del Congreso, además, necesitará una nueva bancada donde aterrizar. No hay puntada sin hilo.