El nuevo gabinete es una provocación. No podría ser más polarizante e insultante copar al Ejecutivo con un concentrado de Opus Dei, fujimorismo y aprismo que son los grandes derrotados de los últimos años. Es un gabinete de perdedores que emana machismo, clasismo, autoritarismo y, claro, oportunismo. Y, para colmo, de segundones, porque todos sabemos que varios de los que fueron llamados primero no aceptaron.

¿Cómo van a colocar a D’Alessio en Educación luego de que fue ministro de Salud ppkausa solo para indultar a Fujimori? Ese momento fue el hito que activó los hechos que hoy tiene a la mayoría de peruanos en pie de protesta. Sin ese indulto, el fujimorismo ni se hubiese deshecho de PPK ni ayudado a que Vizcarra se ponga la banda presidencial. Ayer, además, acusó de subversivos a los manifestantes.

Este es un gabinete pegado con baba, así que, si las protestas se mantienen, difícil que el gobierno de Merino aguante. Por ahora se ampara en la supuesta legalidad de sus acciones, pero es insuficiente: sin legitimidad política no se llega lejos. No me sorprendería que el respaldo a Merino esté acercándose a un solo dígito y no parece que sepan cómo revertir esa triste realidad.

Ante la pronta salida de Merino, deberíamos ir pensando una solución similar a la del 2000. En cuanto Merino caiga, la Mesa Directiva del Congreso completa debería renunciar e inmediatamente el Pleno tendría que elegir al nuevo presidente del Congreso. Esta persona tendrá que ser alguien que votó contra la vacancia y tenga indiscutibles credenciales democráticas, siguiendo los criterios que llevaron a elegir a Valentín Paniagua. Su tarea principal sería llevarnos a una transición del poder en julio de 2021.

De taquito: que hoy nuestra Selección meta un gol democrático y se sume a la protesta nacional contra el gobierno ilegítimo de Merino. También se les necesita en esta cancha.