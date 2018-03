Otro año más de Barata

El jefe de la banda, ahora colaborador eficaz, seguirá declarando por un año más. Seguiremos en este juego protagonizado por un gobierno débil; el principal “partido” del Congreso, guiado por consideraciones personales y un ánimo de venganza enfermizo; y una total ausencia de liderazgo político.

No tienen votos para la vacancia, pero seguimos en tragedia por capítulos.La verdad es lo menos relevante. Lo que realmente pasó con el financiamiento es lo siguiente: Barata actuaba como el líder de las empresas brasileñas en nuestro país. Las otras constructoras eran peores haciendo su trabajo y más corruptas. Y no todas las empresas son constructoras. En los llamados “días de Brasil”, financiaron a los candidatos de las portadas recientes, y a gobernadores y alcaldes que no han sido mencionados. Todas las empresas brasileñas recibían fondos del Estado, que consideraba el soborno como un instrumento de su política imperialista.

Nos escandalizamos con la misma historieta. La historia no nos interesa. Parece que estuviéramos en un almuerzo de alharacas y chismosos.

Ni un solo líder político ha planteado, siquiera, las reformas que hay que adoptar, integralmente. Por lo tanto ni siquiera hemos iniciado el proceso de acción política necesario para adoptar estas reformas, y que esta náusea de clase política le deje espacio a la que no lo es, y a la que viene atrás.

PPK mencionó al PPC. Nos costó 7 años salir de la mugre. No tomamos un sol de los brasileños. Y sabemos perfectamente qué pasó, quién sabía, y quién no sabía. Le sugiero que se busque otro chivo expiatorio. Creo que sabe que no tengo el menor reparo en enmendarle la plana en público.

Gobierne, y no se genere más problemas, que no puede manejar ni los que tiene.