[Opinión] Aldo Mariátegui: Un delirio atroz.

-El Perú actual es como un muy ‘’bad trip” con LSD… ¿Cómo puede ser realidad y no un delirio espantoso que una cosa como Aníbal Torres siga de premier? ¿Que Kurt Burneo y Rodríguez Mackay (RM) se quieran tan poco y estén tan desesperados por ser ministros que aceptan servir a un semianalfabeto delincuente (más aún Burneo estando tan visiblemente enfermo y RM considerar que Castillo ganó por fraude)? ¿Que una plagiaria sea ministra de Cultura? ¿Que una encefalograma plano como Sigrid Bazán presida la Comisión de Trabajo? ¿Tan cagón puede ser todo? ¡Malditos sean los cojudignos!

-No me extrañan esas interferencias de la OEA en la política peruana: el lacayo castillista Harold Forsyth (embajador peruano en la OEA) se hizo íntimo del secretario general Almagro cuando ambos sirvieron simultáneamente en Pekín. Caimanes del mismo pozo…-¿Uds. creen en la validez plena de una encuesta por celular, hecha por una ONG roja y publicada por La República? Ya, pues… Aparte de que la confianza en las encuestas peruanas se evaporó con sus patinadas siderales en la última primera vuelta, ese sondeo sirve básicamente para que Mohme y la caviarada demuelan un poco más al Congreso con otra de sus venenosas portadas. Ojo, claro que no soy ciego y sí creo que el Congreso es extremadamente impopular, como que también Castillo aún mantiene cierto apoyo apreciable en el sur y lo rural. Lo segundo es por identificación, necedad y porque por allá no ven nada mal beneficiar a los parientes si tienes poder, como tampoco pericotear (es distinto si roba alguien distinto a ellos o de más recursos) o mostrar ignorancia (más aún si a los limeños les molesta o se burlan de ella).

-Parece que Landa imitará a Eguiguren y se irá de embajador a Alemania. ¡Esa es la gentita caviar de la PUCP! Arcadas…

PD: Por si acaso, tanto Portugal como España acaban de cambiar sus legislaciones migratorias y ahora es bastante más fácil migrar para trabajar en esos países.