El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no descartó una posible intervención militar para restablecer la democracia en Venezuela. Ante aquella declaración, el Grupo de Lima, que integran varios países de la región, entre ellos el Perú, emitió un lamentable comunicado en el que negaba y condenaba cualquier tipo de intervención al país llanero.

La crisis venezolana es conocida por todo el continente y muchos no entienden cómo el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo ha terminado importando crudo, sin medicamentos y con una hambruna similar a la de una guerra. Aquello no comenzó con Nicolás Maduro, sino con el difunto tirano Hugo Chávez, quien expropiaba bancos, tiendas y empresas violando la propiedad privada. Es así como Maduro no es la causa, sino la consecuencia de la última fase del socialismo del siglo XXI: un Estado totalitario, sin propiedad privada y sin libertades individuales.

Ante las declaraciones de Almagro, personajes importantes de la política peruana lo tildaron de golpista por no respetar la soberanía de Venezuela, pero la pregunta es: ¿qué soberanía? Si en cuarteles venezolanos se iza la bandera cubana, en la armada hay soldados cubanos que evitan cualquier tipo de sublevación contra Maduro y el régimen venezolano le compra crudo valorizado en 440 millones de dólares a Rusia para subsidiar a Cuba, ¿es eso soberanía?

Almagro hizo bien en no descartar la intervención militar, puesto que en el derecho internacional público está contemplada aquella medida en casos de violación sistemática de derechos humanos por parte del gobierno.

Estados Unidos parece que no intervendrá por las posibles tensiones que se generarían con China y Rusia. Es por ello que los países democráticos de la región deben contemplar todos los medios legales para restablecer la democracia en Venezuela, incluso una intervención militar.