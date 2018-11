El Nobel de la Discordia

Mario Vargas Llosa estuvo en Arequipa para el Hay Festival. Desde su ciudad natal, el Nobel hizo varios comentarios que han enfurecido a Fuerza Popular. Sin embargo, la izquierda también se sintió aludida cuando el escritor habló sobre la igualdad desde un punto de vista liberal.

Vargas Llosa ha sido un férreo defensor del liberalismo. Incluso en su libro, La llamada de la tribu, menciona a grandes autores liberales que lo influenciaron a lo largo de su vida. Es por ello que, cuando postuló a la presidencia en 1990, la izquierda y el Apra sintieron terror de que suceda a García y le dieron todo su apoyo a Fujimori.

Sin embargo, 28 años después, el escritor se ha convertido en el ídolo de la izquierda antifujimorista, debido a que, desde el autogolpe de 1992, Vargas Llosa no ha tenido reparo en condenar por todo el mundo a Fujimori por la ruptura del orden constitucional.

Pero lo que la izquierda parece haber olvidado es que Vargas Llosa, a diferencia de esta, apoya el libre mercado y un Estado pequeño. Felizmente, el Nobel les recordó al decir en una entrevista con Rosa María Palacios que “[…] lo que no puede haber es igualdad de ingresos”.

El Perú es un país que lleva décadas polarizado. Y Vargas Llosa, al igual que muchos liberales, se encuentra al medio de aquella disputa. Por un lado, condena al fujimorismo por lo dañino que resultó para la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos. Y, por otro lado, condena a la izquierda por sus desastrosas propuestas en materia económica.

El escritor es un claro ejemplo de que criticar al fujimorismo no lo hace caviar y criticar a la izquierda no lo hace fujimorista. Por ello, Vargas Llosa es un liberal ejemplar que no acepta la libertad a medias ni coartada. ¡Vaya que nos hacen falta varios como él!