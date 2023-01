La izquierda radical sueña con una revolución que destruya las instituciones que consideran opresoras y establezca un nuevo Estado socialista.

En las últimas semanas manifestantes tomaron aeropuertos y destrozaron las instalaciones o las luces de aterrizaje, como sucedió en Arequipa. Aquello no es una protesta, sino un acto delictivo con estrategia militar que busca evitar la llegada de las fuerzas del orden a determinadas ciudades. Es decir, se buscan aislar a las provincias de las instituciones constitucionales para que ellos impongan su ley. Los “manifestantes” son los que deciden quién puede trabajar, circular, grabar o viajar. Eso no puede ser permitido bajo ninguna circunstancia, porque significaría que el Perú se convirtió en un Estado fallido, en el que el gobierno no puede tener control sobre la integridad de su territorio.

El Estado está siendo arrinconado por manifestantes que son azuzados por grupos que buscan tomar el poder y disfrazar de revolución su intentona golpista. Estos grupos no dan la cara, simplemente utilizan a los manifestantes como peones en su tablero de ajedrez para intentar ganar una guerra contra el Estado constitucional de derecho. Mientras tanto, hay quienes, ingenuamente, creen que la renuncia de Boluarte calmaría las aguas. Parece que no se dan cuenta de que ese sería el primer paso para que los golpistas tomen el poder absoluto y conviertan el Perú en una dictadura.

Se debe investigar cada muerte, pero aquello no significa dejar desprotegidos a los policías, militares ni a los ciudadanos. Un policía de 29 años, de forma vil y salvaje, fue quemado vivo en Puno y no hay ningún detenido. Además, hay decenas de efectivos heridos y varios en cuidados intensivos. Las fuerzas del orden deben proteger al país y ser protegidas.