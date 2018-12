“El amor, el amor”

Amar no es un delito porque hasta Dios amó, pero si por amor me quieren meter preso, yo me declaro culpable. Cuál es problema que no salga del país si yo estoy enamorado de Lima y Chorrillos, donde estoy yendo seguido a ver a mi amor. El impedimento de salida no me molesta porque yo no me voy hasta que mi amor obtenga su libertad. Amor, si llegases a leer esto, quiero decirte que por ti soy capaz de bajar el cielo con mis manos, de bajar las estrellas, puedo bajarte todo menos los días que te ha dado de prisión ese Carhuancho. No te olvides de pasarme las instrucciones de lo que tengo que hacer y decir en las audiencias, tú sabes que soy muy obediente. Te amo y solo tengo ojos para ti. Ah, y también para eso que me dijeras que cuidara, ya tú sabes.