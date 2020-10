Estimados colegas, en vista de que no me responden al teléfono, les comunico por este medio que yo no soy responsable de que Uds. reciban llamadas de gente extraña. A mí también me llaman los marcianos y no me quejo. Ahora, seguramente van a decir que, porque no les doy like a sus publicaciones en Face o Instagram, soy hacker, cuando yo con las justas sé manejar Twitter. Miren, en vez de estar quejándose, pónganse a trabajar en entregar al pueblo la AFP, la ONP y las laptops o tablets que aún no se reparten. Por eso estoy acá, para quitarle todo al Estado y dárselo a los afiliados, jubilados y desocupados. Por si acaso, si se quieren reír, vean mi Zoom este viernes 30 y llamen al teléfono 926908870 solo para comprar el ingreso.