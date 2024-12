Alimentar el futuro o destruirlo

La reciente muerte del empresario Burga, vinculado al escándalo de conservas adulteradas del programa Qali Warma, es una alerta innegable sobre la magnitud y las consecuencias de este caso, que pone en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de miles de niños en situación vulnerable. Este hecho sugiere que hay responsables que no quieren dar la cara y que, probablemente, buscan encubrir la gravedad de los hechos. Llegar al fondo de este asunto es crucial, no solo para sancionar a los culpables, sino para reconstruir la confianza en las instituciones y proteger a quienes más lo necesitan. La seguridad alimentaria no puede ser vista como un lujo o una tarea secundaria; es un derecho fundamental y una condición indispensable para el progreso del país.

Hace casi dos meses, Perú enfrenta el escándalo de la distribución de conservas adulteradas en Qali Warma. Este caso no solo evidencia corrupción, sino también la fragilidad de los sistemas que deberían garantizar alimentos seguros para las familias más vulnerables. Con esta reciente tragedia, el tema vuelve al centro de la coyuntura, recordándonos que este problema trasciende la gestión y se convierte en una amenaza directa para la vida y el bienestar de miles de peruanos.

La seguridad alimentaria no es solo un tema de salud, es la base del desarrollo humano y social. Numerosos estudios internacionales demuestran que una buena nutrición en la infancia impacta directamente en el desempeño escolar, el desarrollo cognitivo y las oportunidades futuras de romper el ciclo de pobreza. Sin embargo, en Perú las cifras de desnutrición y anemia infantil siguen siendo alarmantes: en 2022, el 42.4% de los niños menores de tres años presentaban anemia, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Este escándalo revela no solo fallas en los sistemas de control, sino también un desprecio por la ética y el bienestar público. La corrupción en la cadena de distribución de alimentos no se soluciona con medidas superficiales ni con la creación de nuevos programas. Es urgente una reforma estructural que priorice controles efectivos, la trazabilidad de los alimentos y una supervisión ciudadana real. Asimismo, es fundamental fortalecer los sistemas de supervisión y garantizar que las autoridades responsables de programas como Qali Warma cumplan con los más altos estándares de control y transparencia. Solo así se podrá evitar que alimentos adulterados lleguen a las mesas de los niños más vulnerables.

Así, esta crisis debe marcar un punto de inflexión. No se trata solo de reparar el daño inmediato, sino también de asegurar que ningún niño en Perú vuelva a ser víctima de un sistema que les falle de esta manera. Si no garantizamos su bienestar hoy, hipotecamos el futuro de todo un país.

