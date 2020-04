Estoy seguro de que los que gritan tienen la refri repleta, así que, más que hambre, su angustia se llama tedio, aburrimiento. Ya no soportan -o mejor dicho- ya no se soportan un día más. La convivencia forzada se convirtió, hace rato, en hacinamiento. Cuando ya te hartaste de sus ocupantes, no existe casa lo suficientemente grande para respirar. Mi departamento de soltero maduro es pequeñito pero el balcón da directamente al ancho mar. Hay mar por todas partes, por todas las ventanas -y no hay nada más libre en el mundo que el mar-, de modo que nunca estás encerrado. Será por eso que siempre me ha encantado enclaustrarme, recluirme, atrincherarme aquí. Así debo haber pasado la mayor parte de los últimos cinco años: en voluntario aislamiento, en retiro monacal, en perenne cuarentena. Antes de que el virus existiera, mi vida ya era exactamente igual a esto y me gustaba. Leer, ver películas, pasear al perro, cocinar, comer, dormir. Repetir. Antes salía a comer a la calle y, bueno, eventualmente, claro, hacía tele. Pero por todo lo demás, no tengo de qué quejarme, la vida sigue igual. La única cosa que ha cambiado es que ahora hay que salir con mascarilla. Y yo no podría estar más contento con tamaña obligación. Cuando tu cara ha aparecido en la tele durante las últimas tres décadas, salir a comprar el pan es un pasacalle de Yuyachkani, el dragón chino, un paseo de antorchas, el Corso de Wong. Te conviertes sin remedio en un blanco móvil. Ahora, en cambio, mi deber es mantener, siempre, mi identidad en reserva. Ahora sí que puedo descansar: dejar mi eterna ventanilla de atención al cliente porque la ley me obliga -qué alivio- a ser cualquier otro hasta nuevo aviso, me obliga a vivir enmascarado, pixeleado, en contraluz, cual estremecedor testimonio exclusivo de talk show. Para alguien cansado de llevarse puesto, la mascarilla que todos odian es, en mi caso, una encubierta bendición.

“He vuelto al barrio, por fin y, mientras un virus voraz arrasa el planeta, yo agradezco haber podido volver a casa”.



Subirme a un avión repleto de peruanos sin ser descubierto. Nunca me había puesto a pensarlo pero esa sí que iba a ser una prueba de fuego. Cuando llegara el momento de abordar la nave que me llevara de regreso al Perú tendría que evitar, a toda costa, ser reconocido porque, si a alguno de los pasajeros se le ocurría subir a su Instagram un selfie conmigo, la reacción automática en Lima iba a ser: “¿Y por qué a él? ¡Habrase visto! ¡Él tiene plata para quedarse en Estados Unidos! ¿Por qué lo están trayendo a él?”. Estaba cantado. No necesitaba que nadie me lo advirtiera. Ya conozco a mis pescados. Habiendo sido expulsados del paraíso y sin mirar atrás, Tony y yo abandonamos para siempre el depa de Greg arrastrando por la Quinta Avenida, nuestras almas y nuestras maletas cargadas de las provisiones y los pertrechos que habíamos comprado para quince días: abundantes víveres y productos de pan llevar que ahora, muy probablemente, nos alimentarían mientras esperábamos el primer vuelo chárter que apareciera, acampando en el pasillo alfombrado de algún aeropuerto, aunque todavía no sabíamos bien cuál. Sin saber aún hacia dónde correr, comencé a hacer llamadas random, a ver si alguien me daba alguna pista: llamé a malos conocidos y buenos desconocidos, las aerolíneas, los embajadores criollos, al cónsul y la lady cónsul. Todos nos empadronaban. Todos nos matriculaban en una nueva, improbable lista de espera. Todos sonaban tan o más aturdidos con la situación que yo. Nuevamente, un déjà vu: aquí estaba yo de nuevo, jalando mis cuatro chivas por estas calles, sin rumbo conocido, protagonizando una intrépida huida al revés mientras todas las puertas iban cerrándose a mi paso. ¿Quién es el hombre que corre? ¿Por qué se me estaba repitiendo una vez más, la misma escena? Mi vida era una película de Robles Godoy.

-¿Quieren un consejo? ¡Váyanse a Miami!- me dijo un neurótico funcionario consular de cuyo nombre no me acuerdo- El ritmo de contagio aquí ya enloqueció. Ahorita, Nueva York es el peor lugar para estar. En serio: váyanse.

No hizo falta que lo dijera por tercera vez, pues Tony y yo ya estábamos a bordo de un yellow taxi rumbo al aeropuerto, dispuestos a subirnos al primer objeto volador que tuviera Florida como destino. Como no podía ser de otra manera, las autoridades habían ordenado el cierre de todos los hoteles, justo ese día. ¿Adónde íbamos a llegar? No tuve otra salida que invocar el nombre de Jesús -pero no el nazareno sino mi caribeño room mate de hacía 16 años- para pedirle que se preparara psicológicamente porque estábamos en camino y le tocaba cumplir, una vez más, con algunas de las obras de misericordia, a saber: dar de beber al sediento y dar posada al peregrino. Conocido en el ambiente del baile flamenco como Chuchito, Jesús nos recogió en Fort Lauderdale con su esplendorosa sonrisa y su auto chocado. Por razones que se investigan, los carros de Chuchito, no importa si son nuevos o viejos, siempre están invariablemente chocados. No importa. Bastó volverlo a ver para reír y graznar como pajarracos y olvidarnos un rato de que las siete plagas de Egipto se cernían sobre nosotros. El escondrijo que Chuchito nos había agenciado en Miami Beach -por lo bajo o, por la izquierda, como dicen los cubanos- era un espectáculo: no tenía ninguna clase de ventana al exterior y el aire acondicionado no enfriaba pero esparcía uniformemente por todo el recinto, el moho, las esporas y los ácaros, produciéndome automáticos e inconfundibles accesos de asma que nada tenían que ver con el COVID-19. Listo para quedarme refugiado por tiempo indefinido en aquel sucucho fabuloso, me abastecí de libros, películas, rompecabezas, memoria, cuatro en raya y toda suerte de juegos de mesa vintage con los cuales aplacar el mortal tedio con el que -en mi cabeza- he asociado siempre el glamour miamero. Déjà vu número tres y seguimos contando. Pero tanta prevención y tanta vitualla, al final, fue por las puras porque, de repente, ingresó una llamada de la agencia de viajes que acababa de fletar un Boeing para mandar de regreso a Lima a los famosos chicos del Work and Travel que habían salido en todos los programas de la tele, pidiendo que los sacaran pronto de allí.

¿Aló?, ¿señor Ortiz? Llamaba para decirle que tenemos dos pasajes disponibles a 650 dólares cada uno. ¿Está interesado? Interesadísimo. Haga la transferencia bancaria al número tal. Transferencia realizada. Euforia. Brindis. Abrazos. Frenesí. Mañana por fin nos vamos de aquí. ¿Aló?, ¿señor Ortiz? Llamaba para decirle que ya no tenemos los dos asientos de 650 dólares disponibles. Lo sentimos. El avión ya está lleno. Lo tendremos en lista de espera para una próxima oportunidad. El horror. Lágrimas. Gritos. Desmayos. Desesperación. ¿Aló?, ¿señor Ortiz? Llamo para decirle que tenemos dos pasajes en Primera Clase, disponibles a 1,000 dólares cada uno. ¿Está interesado? Interesadísimo. Haga la transferencia bancaria al número tal. Transferencia realizada. Euforia. Brindis. Abrazos. Etcétera.

El avión parte a mediodía pero llegamos al aeropuerto a las cinco de la mañana, por si las moscas. Chuchito nos lleva en su carrito chocón y se despide con carita de autogol, acaso lamentando lo fugaz de la visita. Nos abrazamos muy fuerte, a riesgo de contagiarnos sin remedio, nos decimos chau una vez más. Antes de bajar, me envuelvo como una momia: pañuelo en la cara, tapabocas, lentes oscuros, pañuelo en la cabeza, gorra, guantes de jebe. No hay nada qué hacer. Soy Alicia en el país de las mascarillas. Tony me pregunta por qué no nos han dado de comer si es Business Class. Porque es un vuelo inhumanitario- le digo. Todos respiramos mal enmascarados y el avión entero es un solo ronquido. Lo bueno es que pudimos salir justo a tiempo. Lo bueno es que pasé piola. Nadie ha sospechado nada y hasta el Grupo 8 no paramos. Las chancherías clandestinas de Ventanilla nos dan la más cordial bienvenida. He vuelto al barrio, por fin y, mientras un virus voraz arrasa el planeta, yo agradezco haber podido volver a casa.