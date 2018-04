Alianza, una copa rota

El uruguayo Álvez acaba de marcar el segundo gol de Junior, faltan 10 minutos y Matute explota. Llueven insultos para todos, jugadores, técnico y directivos son vapuleados. Se acabó el romance. Luego del título de 2017, Bengoechea tenía crédito abierto, el jueves se lo cortaron. La Copa es una competencia muy exigente y no se ha logrado armar un plantel para pasar la primera fase. Los refuerzos se cuestionan, la inestabilidad se apodera del plantel y lo arrastra.

El mayor problema de Alianza en 2018 es el gol. Lo perdió, tres partidos en la Copa, cero goles a favor. En ocho de 16 partidos oficiales no ha logrado anotar. El año pasado se le caían los goles, pero perdió treinta goles con las salidas de Aguiar, Pacheco y Pajoy. En el plantel actual cuesta encontrar esos goles. Velarde, Pósito y Leyes juntos no van a sumar la mitad de esos goles. Necesita que Hohberg, Ascues y Quevedo crezcan mucho en ese aspecto.

Ayer, ante apenas 3,907 hinchas, el equipo dio una muestra de carácter. Ganó un partido que se valora más desde lo anímico. Fuentes demostró que no es menos que Costa y queda la sensación de que esa no era la posición más importante para reforzar. El gran déficit siguen siendo los laterales y los hombres de ataque. Ahí los refuerzos no han sumado calidad.

Quedan aún tres partidos en la Copa y lo más complicado será reenganchar al equipo en el compromiso con el plan de juego que diseñe Bengoechea. Contra Boca lo lograron, parece increíble que 45 días después ante Junior la presentación haya sido tan pobre. Este jueves, en Barranquilla, puede ser el inicio de un renacer para el equipo. Pero si no cambia y mejora el juego, puede terminar siendo la continuidad de una pesadilla.