Esta semana decidí descansar de la economía, la política y la pandemia. La vida nos enseña cientos de lecciones que muchas veces olvidamos. Hurgando en mis archivos me encontré una lista de ellas, que no sé quién compiló y mucho menos a quiénes se les ocurrió primero. Muchas son de larga data, pero decidí compartirlas porque nunca está de más recordarlas. Aquí listo algunas de ellas:

1. La vida no viene con manual de instrucciones, aunque sí con una madre.

2. Para ser viejo y sabio, primero hay que ser joven y estúpido.

3. Si algo es importante, encontrarás tiempo; si no, encontrarás una excusa.

4. El destino decide quien entra en tu vida, pero tú decides quien se queda.

5. No debes prometer cuando estás eufórico, tomar decisiones cuando estás triste, ni discutir en caliente.

6. Si esperas las condiciones perfectas, al final no vas a hacer nada.

7. Lo que vas criticando de los otros dice más de ti que de los otros.

8. Es mejor que te hieran con la verdad a que te consuelen con una mentira.

9. El sentido común no es tan común como parece.

10. El mejor ingrediente de una comida es una buena conversación.

11. Una persona entusiasta encuentra oportunidades en todas partes.

12. Cuando alguien te quiere, se nota, y cuando no, se nota aún más.

13. Si hablas, repites lo que ya sabes, pero si escuchas, puedes aprender algo nuevo.

14. La vida no se pensó para ser vivida en un solo sitio.

15. Más que lo que decimos o lo que pensamos, lo que más nos define es lo que hacemos.

16. A veces lo más inteligente es hacerse el tonto.

17. No pasa nada por no caerle bien a todo el mundo, porque no todo el mundo importa.

18. Viajar cuesta dinero, pero te hace más rico.

19. Es mejor estar solo que mal acompañado.

20. Nunca dejes de perseguir tus sueños y esfuérzate para cumplirlos.

21. Pedir perdón es de inteligentes y perdonar de sabios, pero mandar al diablo a alguien a tiempo es de humanos y no necesariamente malo.

22. Las mejores cosas de la vida no son cosas.

23. Todo tiene solución menos la muerte.

24. La amabilidad es una llave que abre puertas en todo el mundo.

25. Hay que poner punto final a algunos capítulos de nuestra vida para escribir nuevas y mejores historias.

26. La vida es eso que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes, esperando por el viernes, por el verano o…. mirando Facebook y tu celular.

27. Nunca es tarde para reinventarse.

Espero que las hayan encontrado de interés y las puedan aprovechar.