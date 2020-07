-¿Alguien sabe si la congresista Cecilia García (Podemos) ha sufrido antes derrames cerebrales, ha experimentado algún serio problema neurológico o sufre de encefalograma plano? Es que no veo otra razón para que una persona sana y medianamente inteligente NO entienda que NO se pueden devolver los aportes hechos a la ONP sencillamente porque es un sistema de reparto y dinero que ingresa del cotizante va automáticamente a pagar la pensión de algún retirado. Esa plata no se queda en caja o en una cuenta, se gasta inmediatamente. Además, su “idea” es anticonstitucional (los congresistas no tienen iniciativa de gasto) y esto se pagaría finalmente con impuestos. ¿Alguien le puede hacer entender eso y que deje esa demagogia de quinta? ¿Urresti puede explicarle como a un recluta, para que deje de herir así la inteligencia de los demás? Otro genio es el congresista Luis Valdez, que ha impuesto que se inscriba en la Constitución que el Estado no debe gastar menos del 6% del presupuesto en Educación. ¿Alguien le puede explicar que ese tipo de cosas no se ponen en las constituciones, que va a ser letra muerta, que así no se hacen los presupuestos y que el Estado ni puede gastar bien ni el 3%? ¿De dónde salen estos? ¿Han acabado el colegio?

-Buena la noticia de que Carlos Neuhaus lidera el Comando Vacuna. Es un tipo serio y correcto, que ha dado resultados en el sector privado (Megaplaza) y público (le reconozco los Panamericanos, aunque siempre fui opuesto a ese dispendio).

-¿Seguirá Meche Araoz diciendo que “vamos rumbo a la OCDE”? Debe estar agradecidísima a esos uniformados serviles que se tomaron la foto con Vizcarra y así santificaron su golpe en este tercermundista país. La salvaron de ser presidenta en esta coyuntura tan espantosa. No sé si hubiera aguantado tanta presión, aunque peor que Vizcarra no podría haber manejado esta crisis.