- Mohme ya se está pasando de goloso con este gobierno. ¡Les gusta más la miel que al osito Winnie Pooh! Hace poco le pusieron cinco páginas y media de publicidad estatal en una sola edición de La República. Ayer este diario le dedicó sus dos páginas centrales a un publicherry –pagado con el dinero del contribuyente– al increíble ministro de salud Condori. ¡A los Mohme y su mano derecha Charlie Castro les va a dar una diabetes galopante con tanto dulce gubernamental! ¡Condori les dio mermelada arracimada en lugar de agua arracimada! Me dicen que estos chicos de La República se han vuelto adictos a los altamente glucémicos postres chotanos y de los postres árabes del ismaelita Mohme (baclava, los dedos de zainab y la balat el sham) han pasado al “chiuche” (calabaza) con leche y chancaca, quesillo con miel y dulce de higo castillistas en la redacción ¡Ya estarán gordazos!

- El periodista chavista español Alfredo Serrano Mancilla (muy vinculado a los comunistas de Podemos), le hizo una “entrevista” hace un par de días a Pedro Castillo que haría sonrojar al rojo vivo al mismísimo Lúcar. Bueno, por lo menos Serrano no le tuteaba y le sobaba tan rochoso, pero fue peor que ver a Pocho Rospigliosi entrevistando a Cubillas.

- Me he reído solo con ese mensaje de la bancada de Perú Libre conmemorando el deceso del presidente Odría, el Pinochet peruano. Es decir, Odría no hubiera dejado vivo a uno solo de ellos. Es como cuando Fidel decretó tres días de luto en Cuba por Franco. Alucinante…

- El economista comunista webero Silvio Rendón sigue sentadito en su puestazo del BID, ganando US$ 20 mil mensuales limpios. No participó así de las renuncias de sus patrocinadores de JPP (Francke, Guerra García, Durand) a integrar este gobierno que va contra todos sus valores “progres”. Ahora sí que se quede calladito desde su trinchera en redes, que ha demostrado tener la misma inconsecuencia que él antes reclamaba a otros. ¡Así son estos rojos cuando hay verdes por delante!

Funcionaria del Ministerio de Transportes explica en su carta de renuncia que la institución se ha convertido en una "agencia de empleos. Además, exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado analiza exigencia de Omar Tello de conocer los futuros operativos en las investigaciones sobre el actual gobierno. También, Vladimir Cerrón presentará su defensa antes que el Poder Judicial dicte fecha por sentencia de malversación de fondos. Y, el presidente de los EE:UU Joe Biden anuncia que Rusia tiene la intención de atacar a Ucrania la próxima "semana" o "días".