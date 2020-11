Una de las consecuencias de la pandemia ha sido la necesidad de acelerar la implementación de tecnologías digitales para teletrabajo, teleducación, telemedicina. “Tele” no en todas las circunstancias reemplaza eficientemente el contacto y la experiencia vivencial. En teleducación hay brechas y no suple plenamente la educación presencial. No es eficiente para “todo” nivel educativo. En niños la teleducación demanda mayor dedicación de padres que desatienden otras labores para apoyar al pequeño; y educación general no reemplaza contacto personal (trato directo profesor-alumno), o networking, aspectos que trascienden la pantalla de PC: tránsito en pasillos y plazuelas universitarias, recreo escolar, cafeterías y reuniones grupales de debate académico e intercambio de información.

Preocupa la eficacia en transmisión y captación de conocimientos del alumno en forma virtual, así como la certeza y rigidez de la evaluación académica y el impacto en el producto final: en el alumno, la “atención virtual” difícil de mantener, expuesto a focos de distracción, simultaneidad de actividades; la pantalla encendida no garantiza atención.

Zoom es buena opción para lugares remotos sin alternativa presencial; para el Perú, en ciertas geografías (requiere adecuada conectividad y electricidad), mejor que “nada”, aunque insuficiente en ciertos niveles de exigencia y competitividad.

Mala, ineficiente, insuficiente educación tiene costo generacional enorme, peor en países con problemas de calidad educativa, afecta competitividad poblacional e inserción de jóvenes en un mundo y economía globalizada.

Calidad educativa con herramientas modernas, infraestructura adecuada y profesores de calidad es tarea pendiente para el Perú.

La revolución educativa debe profundizarse, el Estado debe optimizar soluciones digitales; aunque teleducación sea una solución parcial y complementaria y no sustituya plenamente la educación presencial, sí representa una oportunidad de mejora y mayor cobertura.