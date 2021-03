Sagasti podría ser “víctima” de la ineptitud y corruptela vizcarrista de no comprar vacunas (aunque ratificó a Mazzetti), pero la historia no lo excusará si no puede revertirlo trayendo más dosis. Hasta ahora los envíos parecen “muestra médica” y no vacunación en serio. A ese ritmo, Perú estaría vacunado al 70% en 2,130 días y Chile en 67.

La afirmación “vacuna de los ricos” indica un sesgo ideológico preocupante. La participación del sector privado en el proceso de vacunación podría ser importante en la logística, almacenamiento y distribución, no solo en la eventual compra. La disyuntiva acerca de la participación privada no se da en países donde el Estado funciona bien.

La “vacuna de los ricos” no es tal, el costo de la vacuna es inferior al costo de la prueba molecular y permitiría inmunizar a trabajadores y familias ahorrando tiempo. El Estado podría concentrarse en los vulnerables y más pobres lográndose la inmunidad colectiva rápidamente.

Ante exceso de demanda y escasez global, la oferta de vacuna es limitada, la producción está bajo presión; esto se normalizará. Pronto podría haber más y mejores vacunas. Es necesario unificar esfuerzos mejorando la cooperación público-privado.

Quienes están en capacidad (por vínculos familiares, geográficos y/o economía) y se vacunan en el extranjero serían los mal llamados “ricos”. Ello ocurre por retraso de la vacunación en Perú, pero es un derecho proteger la vida ante el COVID. Persona vacunada protege su salud y la de terceros en contacto.

Una dosis de pragmatismo desideologizado determina la conveniencia de permitir la apertura al sector privado. Sin vacunación, la reactivación económica es débil e incierta.