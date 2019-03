La del estribo

Debe de haber sido una tranca de proporciones la del ex presidente Alejandro Toledo para que la Policía del Condado de San Mateo, al sur de San Francisco, EE.UU., haya tenido que llevárselo bajo arresto de las inmediaciones del local donde libaba.

No es difícil imaginar la cara que habrá puesto el sheriff del condado al enterarse de que el detenido era nada menos que un ex presidente sudamericano. Para los peruanos, en cambio, este enésimo episodio etílico del hombre de Cabana –antes, durante o después de su paso por Palacio de Gobierno– no es más que una muesca adicional en su accidentada biografía política.

Los papelones de Toledo se remontan a esa legendaria, aunque nunca confirmada del todo, encerrona en el hostal Melody, que le atribuían sus adversarios. Se hablaba entonces de presuntos videos o audios con los que en algún momento lo habrían chantajeado. De ahí en adelante, se sucederían no pocos episodios similares, donde el brebaje escocés y el entonces presidente de la República hacían una yunta de polendas, fuera por aire, mar o tierra: el avión parrandero, los Etiqueta Dorada en Punta Sal y rociada sucesión de cocteles oficiales, incluso con autoridades de otros países.

Borracheras aparte, este nuevo incidente que ha devuelto a Toledo a la portada de los diarios debe recordarnos las deudas que tiene con la justicia peruana. En ese tema nada tienen que ver los “complots fujiapristas” a los que la señora Karp atribuye las desventuras de su cholo sano y sagrado.

El prófugo ex presidente enfrenta acusaciones por presuntos delitos de lavado de activos, entre los que reluce con luz propia la coima que habría cobrado de Odebrecht a través de Josef Maiman, quien, para su desgracia, está colaborando con los fiscales encargados del caso.

Cuando le toque rendir cuentas a la justicia peruana, si su aliento huele a alcohol o no, será ciertamente lo de menos.