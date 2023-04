[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “¿Qué se computan estos ridículos cuatro gatos caviares? ”.

-A Toledo se le debe dar exactamente el mismo trato que a Fujimori. El hijo de Cabana ahora nos jura que tiene cáncer, pero Fujimori hace años que padece efectivamente de ese mal y eso no le ha significado la menor misericordia. Toledo alega que ya es un tipo mayor (77 años), pero Fujimori tiene 84 años. La caviarada se tiene que portar igual de implacable con Toledo como con Fujimori. Y no se debe olvidar que Toledo fue una creación caviar, desde Soros hasta el IDL. Hoy los caviares se hacen los locos con este hijo putativo suyo.

-No me sorprendió el cambio de ministros: el titular de Trabajo seguía con la necedad insostenible de imponer la tercerización. El ex de Justicia era poco confiable para lo que se viene con la CIDH. Becerra de Educación era un crack en cómo exasperaba a la caviarada, pero es mucho mejor erradicar a la caviarada de ese pliego en silencio que con bulla. La salida de Helguero en Comercio Exterior sí me descolocó, porque tirios y troyanos comentaban que lo estaba haciendo bien. Felizmente su sucesor ha sido el capaz Matthews y no ha regresado Magaly Silva, como se rumoraba y temía, pues debe haber sido la peor ministra de esa cartera tras Roberto Sánchez. Igual, eso de rotar ministros por gusto es una política pésima.

-¿Al sumo pontífice caviar Diego García Sayán no le molestará que su hijo Rodrigo Aurelio haya ingresado desde abril a trabajar –en el Minam, como Director de Ordenamiento Territorial– para el “gobierno asesino y ultraderechista” de Dina Boluarte? Como a su padre, a Rodrigo Aurelio también le gusta el Estado, pues trabaja allí desde marzo de 2017. Y como Diego trabajó sin problemas para Fujimori, Rodrigo Aurelio lo hace para Dina. ¡De raza le viene al galgo!

-Me he reído solo con ese comunicado de unos 500 “notables” caviares, publicado este domingo en La República, en donde pedían la renuncia de Boluarte. ¿Qué se computan estos cuatro gatos? ¡Fuiiiraa! ¿Y por qué no hicieron algo así con el inepto y corrupto de Castillo?