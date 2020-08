-¿Han notado cómo en El Peruano se han multiplicado los avisos de reducción de capital en empresas? Es una manera mañosa de repartir plata este año entre los accionistas cuando no van a haber dividendos o si Reactiva Perú te lo impide al haber pedido un préstamo. ¡Para pendejos, los peruanos!

-Si este Congreso de terror llega a elegir un nuevo TC, muchos golpistas y coleguitas van a añorar a los muy buenos candidatos (Milagros Campos, GOZ, Sánchez Palacios, Hakansson, Delia Muñoz, etc) que iba a votar el Congreso anterior. Y como están Rocío SS y Gino Costa en esa comisión, me imagino que abogados oficialistas y caviares como Cairo, Abad, López, Marcial, Eguiguren o Landa también entrarán de todas maneras. La caviarada no va a soltar al TC.

-¡Del Caviar no es tonto! Calcula bien que sería un suicidio anunciar una candidatura tan prematuramente. O tal vez sabe que gobernar a un devastado Perú post-plaga va a ser horrible e imposible y que eso sería complicarse la vida espantosamente.

-Gastaré pólvora en gallinazo: Me hizo desternillarme esa última columna del eterno aspirante a escritor Juan Manuel Robles en H-13. ¡No le ha ganado a nadie y se pinta como bueno! ¡Menosprecia al resto de columnistas peruanos cuando a él le sacó Fritz Du Bois de EC sencillamente porque no le leía nadie, tal como me comentó! Lo siento Robles, pero no eres ni la uña del dedo chico del pie de Lauer, al que criticas pero que a tu edad ya tenía una larga trayectoria. A tus 42 años, solo eres hasta ahora un escritor marginal (que te supere Renato Cisneros ya es bastante trágico…) y un columnista CLANDESTINO. Baja a tierra, muchachón: no eres aún nada en nada y el tiempo corre. Mejor dedícate nomás a tu negocio de Airbnb o a dar más talleres de escritura para señoras aburridas y chiquillos ilusos. Welcome to your reality!

- PD: Ya solo faltan 359 días para que se largue Vizcarra…