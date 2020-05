-Tampoco carguemos tanto las tintas contra nuestro sistema público de salud, como si fuera el único malo del planeta. Es cierto que es muy deficiente (peor saliendo de Lima), pero lo es como casi todos en Latinoamérica, sean herencias de gobiernos de derecha o de izquierda (ya sé: mal de muchos, consuelo de tontos). Cuba tal vez tenga el mejor sobre el papel, pero ojo que también se sueltan muchos cuentos propagandísticos sobre su eficiencia (escuché bastantes quejas cuando visité la isla años atrás. Tienes que pagar por algunos remedios por lo bajo, faltan equipos modernos, etc). Y gobiernos de izquierda que no eran “neoliberales” –como el lulismo en Brasil, Evo en Bolivia, el farabundismo en El Salvador o el sandinismo en Nicaragua– tampoco como que mejoraron mucho la salud pública en sus respectivos países. Solo el sólido sistema público de salud de Costa Rica ha estado a la altura de la crisis en Latinoamérica (también el sistema público uruguayo es bastante decente. El argentino, como todo allá, ya no es hace rato lo bueno que era). Es que muy pocos países del mundo estaban preparados para este tsunami vírico, ni siquiera muchos países desarrollados. Miren España, cuyo bastante eficaz sistema público fue rápidamente desbordado. Hasta al impecable NHS inglés le ha costado mucho enfrentar a esta plaga.

-¿Sabían ustedes que si por generosidad deciden condonarle el pago del alquiler a su inquilino igual tienen que pagar el 5% del Impuesto a la Renta, tal como me lo refirió un alma caritativa que había tomado ese paso? ¿Increíble, no? Lo mismo sucede si el inquilino no paga la renta al verse vapuleado por esta plaga: el dueño tiene que abonar a la Sunat ese 5% de su bolsillo, sí o sí. A ver si algún congresista se ocupa de esto en lugar de proponer barbaridades o el MEF soluciona esta inequidad, que no es competencia de la Sunat.