Siempre habrá uno peor aquí…

-¿No le dije que iban a extrañar a Olaechea? Ahora los coleguitas golpistas son los que más lloran por este Congreso. “Siempre habrá uno peor en el Perú” y este Legislativo confirma ese viejo axioma. ¡No dejan de cometer burradas descomunales! Ya están por bajarse a la banca y cerrar la selva al gas y petróleo, tras perforar la ONP y varias salvajadas más. Esta última demagogia de eliminar definitivamente la inmunidad parlamentaria generará que cualquier congresista que fiscalice sea empapelado judicialmente por los sinvergüenzas.

-Como la ministra Alva del MEF choca a cada rato con su homólogo rojo de Salud y esta cartera la controla el Frente Amplio, el brazo parlamentario del grupete aranista quiere bajársela en el Congreso. Ojo a esa maniobra de “pinza”.

-Preocupante que el sector C sea el más golpeado por la pandemia (¡-41% de ingresos!). Esa inmensa clase media-baja está no muy por encima del proletariado, pues aún no se ha consolidado como la clase media-media que debería ser.

-No trago al juez Lecaros por la barbaridad legal que otrora me hizo junto a CSM, pero tiene razón: el periodo actual de presidente de la Corte Suprema por dos años es muy corto y es una peligrosa barrabasada populista que este sea elegido por todos los jueces.

-¡Hasta el caricaturista Carlín entendió ayer que no se pueden “devolver” aportes hechos a la ONP! ¡Hasta ese! ¿Y cuándo ese marxista Carlín hace una caricatura de solidaridad con los despedidos de La República? Para la chamba sí no es comunista y se cuida de molestar a su jefe Mohme.

-Aplausos a Perú21 por su hidalga defensa a Expreso contra el hackeo. Pifias a La República por no sacar una sola línea del deceso de Arturo Salazar Larraín. Claro, él combatió a Velasco mientras Mohme Seminario y su espolique Lauer se subieron con todo al carro de la dictadura militar. Hay quienes nos acordamos…