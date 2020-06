¿Se va o se queda Mirian?

-Panorama soltó una bomba nuclear con esos irregulares manejos familiares en el Estado de la todopoderosa Mirian Morales, la factótum de Vizcarra. Lo normal ahora sería que deje el puesto, pero eso mucho va a depender de los medios vizcarristas (¿Qué dirán Mávila y Chincha?), el Congreso, la Contraloría, el IDL y la caviarada. No creo que suceda nada: la lucha anticorrupción fue un arma para demoler a los adversarios de Vizcarra y fortalecer a la caviarada, no para limpiar al Perú de verdad.

-Me gustaría ser neurólogo para examinar las neuronas de nuestros legisladores y averiguar por qué muchos sufren un serio deterioro en su inteligencia en cuanto asumen. ¡Sería fascinante inspeccionar la corteza cerebral de la actual Comisión de Economía para cuantificar su materia gris! Me es increíble que no puedan entender que la ONP se basa en un sistema de reparto. O sea, el dinero que entra por los aportes de los cotizantes es dinero que va automáticamente a pagar las pensiones de los jubilados. En cristiano: ese dinero ya no existe porque ya se gastó; no está en una cuenta (como sí en las AFP). Ergo, no puedes ordenar una “devolución” de ese dinero a los cotizantes porque sencillamente YA SE USÓ. ¿Se lo repito más despacito? Esto tan elemental se les ha explicado MIL veces. Pero estos genios no entienden y han ordenado que se “devuelvan” los aportes a la ONP... ¿Acabaron de verdad el colegio?

-¡No me vengan a pintar ahora al fiscal Pablo Sánchez como el gran investigador! Sánchez fue quien apoyó la increíble decisión de su colega Víctor Cubas Villanueva –que después acabó de asesor suyo– de archivar la investigación del caso Madre Mía, que implicaba a Ollanta Humala. También Sánchez excluyó a Vizcarra del caso Chinchero (ver https://elcomercio.pe/politica/fiscalia-archivo-investigacion-martin-vizcarra-chinchero-noticia-503837-noticia/). ¡Ya pues!