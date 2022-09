-Otra broma más es esta “reparación” impuesta a la ex “Migraña & Cutrero”: solo US$124 millones y pagaderos encima a 12 años. Otro regalito de “castigo”, como ese que le hicieron a “Coimabrecht”, esa vergüenza de acuerdo que el 90% de coleguitas aplaudió a rabiar.

-Ojo que si gana Urresti la alcaldía limeña y este es vacado por sus líos penales (o le pasa algo), le reemplazaría nada menos que el hijo de José Luna Gálvez, el terrible dueño de la “universidad” Telesup y líder del “partido” Podemos. Este cachorro también fue congresista y es otra buena pieza. ¡Qué miedo!

-Me he reído solo al leer ese berrinche de La República porque les están cortando -correctamente- la publicidad estatal (encima por un gobierno al que ellos adularon tanto. ¿Se acuerdan la portada rastrera “Se inicia el gobierno del bicentenario” cuando asumió Castillo?) al haber sido ministra una sobrina de Mohme (y de Vizcarra) mientras contrataban. Qué bueno que les corten la mermelada. Me es “priceless” ver pitear tanto ahora a su gerente general Ahomed, de tan ingrata recordación en Epensa (Correo y Ojo), casa editora a la que le hicieron tanto daño él y esos charlatanes consultores vendehúmos de La Máquina de Ideas.

-El caviar siempre se junta: la otrora manipuladora mandamás del 4 y ahora asesora de LR Clara Elvira Ospina presentó el libro del “mil partidos” Gino Costa, obra magna que me imagino no leerán más de 50 personas.

-Ese desplante de Boric al embajador israelí demuestra cómo el cargo de presidente chileno le ha quedado inmenso a ese eterno activista estudiantil. Boric no entiende que representa a su Estado (Chile) frente a otro Estado (Israel, que es encima un país amigo) y que a ese nivel son infantiles y absurdas esas malacrianzas. La culpa es finalmente de ese “electarado” chileno que votó por un niñato rojo.

-Gracias al Congreso, dos mil veteranísimos catedráticos (mayores a 75 años) regresarán a rejuvenecer al gran sistema universitario peruano. Si pueden, manden a estudiar a sus hijos afuera…