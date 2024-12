Entiendan, políticos: el sueldo mínimo nunca eleva la popularidad

-Dina Boluarte está orate si cree que su popularidad va a subir algo con este reciente aumento del sueldo mínimo vital. Además, esa alza del SMV es un mito, pues pocos lo perciben dentro de la gran masa laboral y carece de lógica (¿acaso el poder adquisitivo de esos S/1,130 es igual en Lima y en Puno? ¿Acaso una microempresa limeña puede pagarlo?). -El tipo me parece un desastre, pero es totalmente fascista esa decisión de la Fiscalía de abrirle investigación al ministro Quero por el disparate que soltó sobre los DD.HH. y las ratas. Existe todavía la libertad de expresión y, si a alguien le molestó sus declaraciones, pues que lo enjuicie individualmente por difamación o injuria. Procesarlo por “discriminación” y sin ser el agraviado quien accione es subjetivo y prepotente, al menos que todo esto sea parte de la guerrita Ejecutivo-Ministerio Público. -La República purgó definitivamente a AAR. Fue muy indigno de AAR quedarse en la web de LR después que le quitaron su columna. De ser caviarazo desde que dejó al fujimorismo, se notaba que este señor camaleónico estaba reposicionando hacia la derecha, seguramente para reubicarse. Me imagino que también su mala relación con la Ospina ha pesado en su salida. -Uno pensaría que los derechos laborales y la estabilidad en el empleo eran cardinales en La República; que jamás un magnate de izquierdas como Mohme despediría personal entre Navidades y Año Nuevo; que la familia Mohme, fiel a su ideario marxista, sería capaz de vender sus acciones en Canal 4, su mansión sanisidrina, su departamento en la Trump Tower (Miami) y su casa playera en Totoritas para inyectar liquidez en el diario que fundó ese patriarca al que tanto veneran. Pero despidieron coleguitas sin asco entre fiestas. Me apena, pero tampoco voy a echar muchas lágrimas por esos despedidos que tanto nos han dañado al servicio de Mohme. Lo que debió hacer Mohme es conseguirles empleo en la ONG IDL. ¡Allí sí hay billete y comparten el mismo ideario destructivo!