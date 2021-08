- Ojo que acaba de vencer el plazo que normalmente tiene el Ejecutivo (30 días desde el fin de la legislatura anterior) para nombrar al presidente del BCR y tres directivos. O sea… ¿Castillo no va a ratificar a Velarde? Eso puede significar una nueva escalada del dólar y, por ende, de todos los precios. ¡No jueguen con fuego!

- Al momento de redactar estas líneas se intensificaban los rumores sobre la renuncia del ministro de Trabajo, Iber Maraví, al ser su situación “insostenible” –como bien la describió la presidenta del Congreso Alva– por las continuas revelaciones sobre un pasado senderoide. De darse esta salida, que ya parece ineludible, me imagino que será porque Cerrón, Bellido y Castillo (ese es el orden del Poder Ejecutivo hoy) habrán calculado que no vale la pena ir por el momento a un encontronazo con el Congreso (interpelación, censura y hasta cuestión de confianza) por un personaje indefendible y mucho menos relevante que la primera baja Béjar. Y seguramente ahora “consolarán” a Maraví con algún cargo público a cambio de su dimisión. Además, Maraví era un cuadro traído al gabinete por Castillo y no por Cerrón y Bellido, así que a Perú Libre le debe importar un pito su cabeza (más bien, estarán viendo a quién de los suyos colocar en esa cartera). Hay suspicaces que hablan de un pacto previo entre AP, Acuña y Castillo, por el cual el gabinete de Bellido recibía los votos de estos para la confianza al gabinete a cambio de después ir purgando a los ministros más impresentables, pero esa especulación me parece poco verosímil.

- El 72% de los tacneños y el 61% de los arequipeños votaron por Castillo y Perú Libre, así que no se quejen de que se “pacharaquee” así el solemne desfile anual del regreso a la patria o que las verduras hayan subido 20%. Tienen simplemente lo que se merecen. A llorar nomás ahora, como los decepcionados “verolovers”.