-Las candidaturas pasadas de los compadres Vizcarra y Salaverry por Somos Perú, la presencia de la exministra vizcarrista “Floro” Pablo en la bancada morada y el reciente ingreso de Mirian Morales –la otrora poderosa secretaria vizcarrista de Palacio– como asesora de una congresista de la bancada conjunta SP-PM confirma que Vizcarra es el titiritero allí. Por eso ya colocó a Mirian para controlar la chacra (y tenga chamba pública). Son así ocho congresistas al servicio del Lagarto y por eso se prestaron de “tontos útiles” castillistas para la presidencia del Congreso.

-El analista caviar David Rivera ha salido ahora con que los críticos de la argolla caviar y del mendocismo somos también culpables del triunfo de Castillo. ¡Fuiira! Ganó por los caviares, dignos y tibios como él que no se opusieron al comunismo por sus fobias a los naranjas. Transcribo algunas frases escritas, y se me quedan varias, por Rivera en LR para probar cómo este y otros caviares ayudaron tanto al triunfo castillista:

1) Con uno de los candidatos (nota: Castillo) está claro que el principal riesgo sería el caos, la impericia y el desgobierno, mas no la posibilidad de una autocracia (nota: ¿dirá ahora que NO existe esa posibilidad?) 2) No es que (nota: Castillo) no represente un peligro potencial, porque sí lo es, pero no el fantasmagórico que se ha pretendido construir (nota: ¿Rivera seguirá ahora descartando que estos nos pueden llevar al comunismo?). 3) En cierto sentido, ese riesgo (nota: victoria de Keiko) es más “abstracto”, más “sutil” y también más “simbólico”, pero sin duda alguna sería, a su vez, un daño más profundo y potencialmente más difícil de revertir (nota: ¿negará este caviar que así instó a apostar el voto por el comunismo solo por su antifujimorismo?) 4) De otro lado están los votantes de Fujimori que tomaron esa elección únicamente por el miedo al peligro que representaba Castillo respecto al manejo económico y del Estado en general… (nota: ¡este caviar debería ahora reconocer que estos tenían TODA la razón!).