- Muy bueno ese apodo de “Sombrero luminoso” que le han puesto a Castillo. No solo por rojo sino porque no se quita el sombrero ni para ir a dormir y ya cae en lo malcriado al usarlo en la mesa o frente a la bandera. Ignoro si se alucina un cowboy, tanto le importa ese símbolo a su elector o quiere parecer menos chato, pero ya en el exterior es visto como un pintoresco personaje de chirigota. Ese sombrero llama, incluso, más la atención que la chompita de Evo. Ya se imaginan cómo anda afuera la imagen del país entre el sombrero, el radicalismo marxista fuera de época, las simplonadas, el despelote en la gestión pública y los ataques gratuitos y malcriados a mandatarios extranjeros (Duque, Felipe VI). Ahora sí que definitivamente nos perciben con roche como unos anclados sin escapatoria del Tercer Mundo y hemos retrocedido décadas en cuanto a imagen externa. Afuera no entienden cómo los peruanos hemos podido elegir a un presidente así. ¡Provocamos compasión y risas!

Otro problema con Castillo es que es más mudo que Castañeda. Desde su infausta elección casi no presta declaraciones o se dirige al país. ¿Ignora que un presidente lidera con el verbo? Es decir, en qué maldito lío nos han metido los dignos, los tibios y los caviares con la elección de estos comunistas.

- Ya el toledista-caviar-humalista Harold Forsyth volvió a sus gestiones de siempre (la alfombra es su símbolo) y ya consiguió ser nombrado embajador en la OEA, donde fungirá de diligente guardaespaldas diplomático de este gobierno comunista. Siempre fue un gran masajista del poder. También Faruk Matuk ya consiguió chamba en este gobierno, a pesar de su desastrosa actuación durante la pandemia. Y tampoco pesó nada la catástrofe de ineptitud y corrupción que fue la administración edil de Villarán para que su segundo Eduardo Zegarra entre a Agricultura. ¡Qué “país”!