[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: “Nos ahorraremos S/34 mil millones”.

-Está claro que Aníbal Torres está buscando ser candidato presidencial por aquello de que nunca se detiene a alguien que anda en esas lides. Recuerdo que en el 2000 le pregunté off the record a un brillante exministro fujimorista por qué candidateaba a la primera magistratura si no tenía la menor posibilidad de triunfar y me respondió que lo sabía, pero que tenía que ganar tiempo hasta que se vaya Paniagua y baje todo el ambiente de revanchismo judicial antifujimorista que la caviarada que gobernaba con él estaba alentando a fondo. Pero Torres tiene el problema que, por el momento, no se vislumbran elecciones y que los tiempos han cambiado: ya apresar a un candidato presidencial no es el tabú de antes y él sí que tiene la cárcel muy merecida, aunque verá a Vizcarra, Villarán y otros de esos libres y pensará que tampoco le pasará nada.

-Me alegro mucho de que la cordura prevalezca hoy en este TC sin rojos y que así este órgano haya decidido que se devuelva el dinero del Fonavi proveniente solo de los aportes de los empleados y no de los empleadores, que era la tesis del MEF. Eso significa que se van a devolver S/6 mil millones y no los S/40 mil millones que Mohme y la izquierda pretendían que se pague, lo que le iba a generar una deuda colosal al Estado, la cual la íbamos a pagar todos los contribuyentes. Ahora espero que el Estado logre evitar de alguna manera esa otra deuda gigantesca por S/40 mil millones que los irresponsables de Congreso han creado para pagarle a los maestros por bonificaciones “por preparar clases” (como si preparar clases fuera una actividad distinta a la enseñanza…).

-¡Qué necedad del Ministerio de Trabajo de insistir con eliminar la tercerización laboral! Lo más gracioso es que la empresa que más terceriza en el Perú es la estatal Sedapal.

PD: Escucho a Betssy Chávez y la verdad es que espero que a esa demagoga cínica la sancionen con la máxima severidad. Es repulsiva de tan caradura y resentida social.