- ¿Uds entienden a los peruanos? ¡Yo no! Según Datum, solo el 7% (y sumado) desaprueba al gobierno porque hay senderismo en este o Castillo empatiza con SL. ¡O sea, les vale un pito que les hayan masacrado así! ¡Más se acuerdan de la decimonónica guerra con Chile que del mucho más reciente terrorismo! Esto a pesar de que el 63% considera que hay ministros vinculados con el terrorismo, que el 49% afirma que hay presencia senderista en el Ejecutivo o que el 53% advierte esto con el premier Bellido. ¡Por lógica entonces, el 63% o el 53% y no el 46% deberían desaprobar a este gobierno por el senderismo! Pero Sendero no les importa. Después me reprueban por creer que existe el “electarado” y que esto es una oclocracia…

- Seré MUY sincero: sentí vergüenza de que mi presidente sea Castillo al verle actuar en México. Desde el fondo (su pobrísimo discurso dejó corto a Cantinflas; Acuña es Demóstenes a su lado) hasta la forma (sigue con el bendito sombrero ese puesto todo el rato, es incapaz de ponerse un terno, la bandera peruana no es la austriaca que llevaba en el pecho, su esposa y él parecían recién bajados de una combi con esas fachas… ¿Qué hace ella apareciéndose así con esa camisa de jean y esos pelos representando al país? ¡Hasta la estrambótica Karp era más presentable!).

- Sigo sobre lo segundo… ¿Se visten ambos así por ser “auténticos” o solo por parecerlo? ¿Por show? ¿Por distraer de otros temas? ¿Por atorrantes? ¿Por buscar críticas y victimizarse? ¿Por dar ternura y lástima? Díganme clasista o lo que quieran, pero estos daban vergüenza al costado del resto de mandatarios. Nadie quiere fracs huachafos como Vizcarra ni modelitos como Nadine, pero sí más decoro. Después los peruanos que defienden estas fachas no se quejen cuando les consideren y les traten como cualquier cosa en el extranjero, que los respetos se ganan más que merecerse.