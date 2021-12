-Las ONG rojicaviares han logrado que se reabra por OCTAVA vez el caso de las llamadas “esterilizaciones forzadas”, que lleva décadas abriéndose y cerrándose en el Poder Judicial. O sea, estos activistas rojos no aceptarán jamás ningún fallo judicial que a ellos no les guste, y cuentan con la complicidad de fiscales ideologizados y de jueces timoratos que, por cobardía ante los periodicazos de La República, reabren causas ya varias veces cerradas. ¿Qué clase de justicia es esa que abre causas eternamente? Ojalá los Mohme, el IDL, la Fiscalía y el PJ tuvieran el mismo celo con la actuación letal de Vizcarra, Zeballos y Zamora durante la pandemia, e investigaran por qué no se llegó a un vital acuerdo con Pfizer para tener las mejores vacunas meses antes y mil irregularidades más que sucedieron en esos tiempos. Miles de peruanos han muerto muy recientemente por culpa de estos tipos y no pasa nada de nada. Pero no, mucho más políticamente demagogo es volver a enarbolar por enésima vez esa falacia de las esterilizaciones para perseguir a sus enemigos políticos, ya tan enfermamente (Fujimori tiene 83 años, está preso y aun así le quieren ahora iniciar dos nuevos juicios más).

-La ministra Anahí Durand sí que es comunista para repartir el presupuesto nacional a la hora de otorgarles cargos públicos a sus amiguitas. Primero nombró a su asociada oenegera y camarada de JPP Patricia Bocanegra como su asesora (por unos suculentos S/15 mil mensuales). Esta semana también ha designado como su directora de Cooperación Internacional a su amiguita y también camarada mendocista Lucía Alvites. ¿Aló, Sigrid Bazán? ¿Aló, Mónica Sánchez? ¿Aló, Tatiana Astengo? ¿Aló, Rocío Silva Santisteban? ¿Aló, Susel Paredes? ¿Aló, Marisa Glave? ¿Aló, Jacqueline Fowks? ¿Aló, Paula Ugaz? ¿Algún comentario al respecto, chicas? ¡Pídanle también su chambita a Anahí! ¡Jua, jua, jua!