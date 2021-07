¡Es impresionante el poder que tiene la caviarada sobre el aparato de justicia! Una jueza decide hacer la salvajada de interrumpir la potestad del Congreso de elegir a nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Este Legislativo me parece el peor de todos los que he sufrido desde el segundo belaundismo, pero es una facultad absoluta suya elegir a esos tribunos (lo de Vizcarra y Del Solar contra el Congreso anterior fue un golpe vergonzoso), por más que no les guste a la caviarada o al magistrado TC Eloy Espinosa-Saldaña, que veo que anda como loco pidiendo que no se vote, seguramente para quedarse más tiempo en ese jugoso cargo (casi 40 mil soles mensuales, carro, chofer, viajes, asistentes y varias gollerías más) en lugar de ya irse dignamente. Y al margen de que ninguno sea un angelito, es demasiado sospechoso que justo ahora la Fiscalía abra investigaciones a tres personajes que acaban de tener protagonismo en estas elecciones, como el juez Arce (JNE), Keiko (no me sorprendería que el fiscal Pérez pronto sostenga que Keiko participó en el asesinato de John Kennedy y en el ataque a las Torres Gemelas) y Cerrón. Se percibe también con roche la mano de la caviarada contra estos tres enemigos políticos suyos.

-Al margen del tema de que si el alcalde Muñoz tiene o no razón en esa norma para limitar viviendas de construcción social en algunos distritos, no me venga Capeco (el gremio de Lelio Balarezo, Odebrecht y mil angelitos más) a decirnos que se oponen porque están preocupados de que se discrimine y se fomente la exclusión social. ¡Que digan la verdad, que su preocupación es que no van a poder hacer negocios!

PD.: Me confirman que el exguerrillero marxista Álvaro García Linera, exvicepresidente y eminencia gris de Evo Morales, ha sido contactado para asesorar al gobierno de Perú Libre en gas y otros temas. ¡Qué miedo!