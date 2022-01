[OPINIÓN] Aldo Mariátegui: El verano de Zoraida y Avelino.

-¡Vaya que por fin Zoraida Ávalos ha decidido investigar al presidente Castillo! Sin embargo, ella va a estar convenientemente lejos del tema, pues –según destacó ayer el columnista Rodrigo Cruz en EC– Zoraida concluye su mandato como fiscal de la Nación en marzo próximo y acaba de pedir vacaciones del 6 al 20 de enero y 15 de febrero al 1 de marzo. O sea, no le va casi a ver la cara a esta investigación a Castillo, que quedaría así en manos de su caviarazo colega Pablo Sánchez. No quiero tampoco ser mal pensado con males ajenos, pero curiosamente Zoraida justo se enfermó de cálculos renales el día que le tocaba interrogar a Castillo en Palacio. ¡Espero que esos “cálculos” no hayan sido políticos! Todo esto no hace más que aumentar más la convicción de que el Ministerio Público no es un ente imparcial, sino un instrumento capturado por los caviares para usar contra sus enemigos políticos. Y vamos a ver si la JNJ no llena de caviares los puestos claves que han quedado vacíos en la Fiscalía. En fin, veamos hasta donde llegan estas investigaciones sobre Castillo, aunque soy muy escéptico al respecto. Miren nomás con el guante blanco que tratan a Vizcarra. Mucha gente estuvo presa por mucho menos de lo que se sabe de este tipejo.

-A mí siempre el exfiscal Avelino Guillén me pareció un falso valor, inflado nada más que por su antifujimorismo por el todopoderoso IDL, el Canal 4 y N ospinistas y el resto de esos populistas mediáticos que fungen de periodistas, que le tuvieron de tótem y oráculo por años (como Tuesta y otros). Incluso ni pasó la prueba para ascender. Ahora llegó a ministro del Interior porque nadie quería ese cargo y ya está en serios cuestionamientos, pues ha firmado el nombramiento de cerronistas y senderoides como prefectos de provincias y no ha logrado imponerse al castillista general Gallardo en la Policía. Huelo que el Congreso o Castillo se lo bajarán pronto.