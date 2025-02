El tercer belaundismo…

-¡Pobrecito Rafael Belaunde! El chico se insinuó como una cara renovadora dentro de la política criolla, pero prestarse a ser un títere o ‘tonto útil’ de Pedro ‘Closetiano’ Cateriano (un caviarón que no sale del clóset vargallosista) lo ha incinerado. Belaunde se ha juntado para pactar con ese caviar milpartidos de Gino Costa a instancias del ponzoñoso ‘Closetiano’ y eso ya lo descalifica absolutamente para pretender encabezar a la derecha liberal para las próximas elecciones, pues lo desnuda como un tipo sin convicciones. Eso es aún peor que ponerse a hacerle el juego también a Harvey Colchado, ese siniestro exjefe de una otrora virtual policía política. Este Belaunde menor no aprendió que al inútil de su abuelito FBT, un pésimo gobernante en las dos ocasiones que el Perú lo padeció (Dina Boluarte es Churchill al lado del segundo belaundismo), le fue muy mal por pactar con los democristianos, los caviares de esa época. Esos ‘hipócritacristianos’ no solo traicionaron a FBT en los años finales de su primer desgobierno, sino que incluso fueron aliados incondicionales de la posterior dictadura velasquista, ese septenato que persiguió tan arteramente a los belaundistas. Siendo justos, ningún caviar de ahora iguala en maldad al otrora líder democristiano Héctor Cornejo Chávez, un tipo malísimo. Creo que solo los zurdos dos Gustavos (Gorriti y Mohme) son tan malvados como lo fue el difunto ‘gato Corneto’.

-Si sobrevive a este tan difícil trance, está claro que el deteriorado Bergoglio ya no puede seguir al frente del papado. Ojalá le suceda alguien mejor, aunque Bergoglio ya ató todo para que sea otro zurdo. ¡Espero que el próximo papa no sea como el demagogo hermafrodita de la película Conclave!

-Ese humanoide que atentó contra la célebre incaica piedra de los doce ángulos de verdad que se merece caer en las garras del desorbitado fiscal Pérez, el incompetente juez de control Zúñiga y el despiadado juez Concepción Carhuancho, con apelación posterior a CSM.

