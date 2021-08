-¡Qué tal cortinaza de humo esto de ordenar trasladar justo en vísperas del pedido de confianza a los detenidos de la Base Naval! Además, así la izquierda cumple con su vieja promesa de desactivar la prisión naval para “sus primos descarriados” de Sendero y el MRTA. En política no hay casualidades y menos en sus tiempos. Castillo, Bellido y Cerrón creen que no nos percatamos de que esto no es más que una maniobra de distracción.

-Cada día aparecen más vinculaciones del ministro de Trabajo con Sendero Luminoso. Mery Coila, dirigente de Movadef-Tacna, aparece al lado de Castillo y preside su intento de partido magisterial. Ya está probado que el mendaz premier Bellido elogió a la senderista Edith Lagos. Del pasado del atrabiliario congresista Bermejo ya queda poco por agregar. Reconocen casi inmediatamente a un sindicato magisterial cercano al Movadef. Deciden acabar con la prisión de Abimael en la Base Naval. Es decir, todo indica que un grupo senderoide ha llegado al poder. Lo peor de todo es que esto venía cantado. Se les advirtió que esto era el comunismo y en una versión muy radical. Se les advirtió que Castillo no estaba ni mínimamente preparado para el gobierno, ni que tenía equipo (¡Pari al MEF!). Se les explicó que no se estaba votando a favor de Keiko (entiendo perfectamente los reparos contra ella y los naranjas. Se han ganado a pulso la ira popular) sino en contra del comunismo, algo MUCHÍSIMO peor. Se les dejó en claro que, de ganar Keiko, la convaleciente economía iba a ser conducida por Carranza, que ya había demostrado su valía en el MEF.

¿Entendieron? No. Votaron en blanco o se abstuvieron por “dignidad”, instando a otros a imitarles. El resultado es que por culpa de ellos tenemos a estos senderoides en el poder. ¡Después se molestan cuando les dicen “cojudignos”! No se olviden de estos “cojudignos” y no consuman nada de ellos.