¿Por qué la mayoría de artistas peruanos son tan rojos? ¿Pose para hacerse los interesantes o los sensibles? ¿Resentimiento social? ¿Acomodo ideológico para progresar en ese mundo? ¿Trauma infantil?

Se me ocurre ir a la exposición de la artista hispano-peruana Sandra Gamarra Heshiki en Alcalá 31, la sala de la Comunidad de Madrid. Desde que entré, percibí el rojerío, pero nada como muy fuerte al comienzo: San Martín, huacos, un inca... Ya en el segundo piso vi algunas fotos inquietantes (un tipo dibujando una hoz y un martillo, una campesina levantando una metralleta, una pareja con capuchas tipo terruco). Más adelante, paré más la oreja, pues encontré escrito que la muestra se inspiraba en las tesis indigenistas antihispanas del finado marxista-racialista Aníbal Quíjano (“Esta raja así de los españoles, pero bien que sacó el pasaporte y vive aquí”, pensé). Un poco después hasta me dio risa encontrarme con una pared cubierta de portadas de La República (“Esta también resultó mohmista”, pensé). Pero lo más fuerte y desagradable estaba al final: un pequeño cuadro del cabecilla del MRTA Víctor Polay. Como sucedió meses atrás en el museo Reina Sofía, con esa sanguinaria senderista Edith Lagos glorificada en un cuadrito por un inefable artista peruano, aquí me topaba con ese asesino y secuestrador del MRTA. El retrato pintado es exactamente igual al rostro de Polay en una célebre foto de Caretas (Alejandro Balaguer), donde este criminal está encabezando una columna en el monte. Tras sufrir el terrorismo, solo me faltaba ver a Edith Lagos y a Polay como dos expresiones artísticas.

¿Acaso estos artistas peruanos están enfermos? ¿Hacemos bien en comprarles sus obras y financiar a gente así, que hace una obra plástica benevolente de estos monstruos y que quiere la destrucción de esos pudientes que precisamente les mantienen con sus compras?