Este triunfo de Boric en Chile confirmó mi pobrísima opinión sobre Latinoamérica, un subcontinente que no tiene solución y que con esto ya parece definitivamente condenado a exportar solo mano de obra barata, futbolistas y materias primas. Si el capitalismo fracasó en Chile, ya creo que no funcionará en ninguna otra nación de la región, que va a terminar toda siendo una Venezuela gigante, salvo las probables excepciones de algunos países pequeños (Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Panamá y Rep. Dominicana). ¿Cómo es posible que un país que ya ha vivido el desastre de Allende y que se ha roto el lomo durante décadas por ser de lejos el primero de la clase de la región elija ahora a un mocoso rojo, sin ninguna experiencia vital más allá de activista universitario? ¿De dónde viene este instinto suicida? Pensé que Chile era la excepción, pero resultaron unos cagones más, como todos en la zona: Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita y miren lo que es ahora. Argentina llegó a tener estándares de país europeo desarrollado y miren lo que es ahora. Uruguay también llegó a niveles europeos, pero su declive ha sido menor (¿Por qué Argentina no fue Australia y Uruguay no fue Nueva Zelanda, si tienen tantas similitudes productivas?). Brasil nunca dejará de ser “el país del futuro”. Cuba enterró definitivamente todo ese alto nivel de vida que tenía antes de Castro. México debió ser como los es China ahora de desarrollado con ese TLC que firmó con USA en 1992, acuerdo que le abrió –en exclusiva y por largos años– el mercado más grande del mundo. Perú acaba de echar 30 años de sacrificios y mejoras notables eligiendo a un balbuceante semianalfabeto izquierdista, que da vergüenza ajena. Y ahora esto de Chile... Esta racha nefasta parece que continuará, pues el delincuente zurdo de Lula y el comunista de Petro encabezan por lejos las encuestas en Brasil y Colombia.