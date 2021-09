Los izquierdistas peruanos gimotean y acusan de “terruqueo” a la menor crítica que les hacen, pero tildan alegre e ignorantemente de “ulraderechistas” y “fascistas” a cualquiera. Y son unos ignorantes porque la ideología fascista, que se identifica con el ultraderechismo, tiene componentes muy distintos (líder y partido únicos, nacionalismo extremo, dirigismo y estatismo económico, militarismo expansionista, uniformes y paramilitares, corporativismo y sindicalismo, rechazo al capitalismo por “plutocrático”) a los de los simples partidos conservadores de derecha dura o los populistas de derecha. No les puede gustar Trump, pero es un típico populista de derechas y no un fascista. No les gustará el partido VOX, pero es un partido que aglutina conservadores, nacional-católicos y liberales (tienen incluso intelectuales que provienen de los “think tanks” liberales FAES y la Fundación Juan de Mariana) y para nada son “fascistas” o “franquistas”. Tampoco es un partido xenófobo con la inmigración latinoamericana. Sus reparos son a la migración musulmana porque no quieren que España experimente los mismos serios problemas sociales y de integración que ahora tiene Francia con esa muy grande población musulmana. Como también sucede ahora en Italia y Dinamarca, muchos españoles no quieren una migración musulmana descontrolada: le temen a una “Eurabia”. Pero VOX no tiene ningún problema con los hispanoamericanos. Al contrario, son los que más buscan tender puentes con Latinoamérica. De Verónika Mendoza me espero ese tipo de demagogias y simplonadas, porque es MUY ignorante. Pero pensaba que Jorge Bruce, Joaquín Rey, David Rivera y Alexandra Ames estaban un poquito más documentados. Bueno, de David Rivera se puede esperar cualquier disparate. ¡Si acaba de proponer en LR a la comunista aranista Mirtha Vásquez o al demagogo lescanoide de Mesías Guevara para el cargo de premier!