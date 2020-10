-Definitivamente, las congresistas Mónica Saavedra, Lusmila Pérez y Carolina Lizárraga son aún menos inteligentes que su colega Cecilia García: ese proyecto de obligar a una paridad de sexos en el gabinete y los altos puestos públicos es tan tonto, infantil y demagógico que hasta hacen quedar a García como Einstein al lado. Imagínense atar así las manos de cualquier futuro gobernante, que terminaría eligiendo ministros y funcionarios por su sexo y no por sus capacidades. No he oído de ningún país del mundo donde haya una ley igual de absurda.

-Cuidado con Lescano... Nadie le está mirando y es muy posible que este hiperdemagogo gane las primarias internas de Acción Popular. En provincias, AP es bastante más rojo y populista de lo que se imaginan, además que siempre tuvo un ala izquierdista influyente (seoanistas en los 60, alvistas en los 80). El mismo Belaunde era un típico desarrollista frondiziano y no un centroderechista como se le ha querido pintar. Que por necesidad haya tenido algunos ministros de derecha (Ulloa, Rodríguez Pastor, los carlistas) no significa que FBT lo haya sido. Paniagua tampoco era de centroderecha, sino un exdemocristiano caviarón, llevado al partido por el alvismo. AP es un partido desordenado, de una extraña filosofía telúrica-andino-desarrollista de donde puede salir cualquier cosa, incluso Lescano, un belaundista que no conoció a Belaunde y que fue acciopopulista ya muy adulto, pues en 2000 postuló al Congreso por el partido Solidaridad de Castañeda).

-Con todo este apoyo incondicional al oficialismo en el Congreso (Gino Costa es escandaloso) y con el ingreso de dos exministras vizcarristas (Montenegro y Flor Pablo), ya es indiscutible que el Partido Morado será uno de los caballos de este gobierno en las próximas elecciones, junto a Cateriano si llega a postular. Vizcarra diversifica sus apuestas.