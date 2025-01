Miedos cervales

Cómo serán de sólidas las sospechas de un aumento desmedido en los patrimonios de los fiscales Rafael Vela y Marita Barreto que hasta El Comercio, que debe haber sido el medio más constantemente favorable a este sector activista caviar de la Fiscalía después del IDL, sacó ayer una nota crítica al respecto.

¡Albricias, albricias! ¡Aleluya, aleluya! Todavía me parece casi imposible que Sol Carreño y Cuarto Poder saquen alguna información al respecto este domingo próximo, pero no hay que perder las esperanzas, pues parece que la alianza informal entre este sector de la Fiscalía y El Comercio —coordinada primordialmente por la reportera Graciela Villasís— para solamente sacar información del gusto de estos fiscales y el IDL (¡Gorriti parecía el director de EC por momentos!) ya no es la misma de antaño, pues de aquí a un tiempo, básicamente, desde que el testigo Villanueva detalló las movidas de Gorriti en el Ministerio Público, han estado también criticando al otrora intocable fiscal Pérez, al que pintaron como un prócer de la patria durante mucho tiempo. Ahora ya se atrevieron con Vela.

En cuanto al Ministerio Público en sí, allí sí no se ha notado un viraje tan radical del todo, pues en diciembre pasado la titular del MP, Delia Espinoza, mostró que le tenía un pánico cerval a Gorriti en una entrevista pque le dio a Milagros Leiva en El Comercio al formularle la colega tres preguntas directas e incómodas respecto al personaje.

Peor aún, allí mismo Espinoza desestimó de plano la validez de las confesiones del testigo Villanueva sobre Gorriti con esta respuesta increíble: “El señor fue asesor de una fiscal de la Nación. Pregunto: ¿En su condición de colaborador eficaz, esa información ha sido corroborada a la fecha? No se ha corroborado.

Por lo tanto, solamente queda en el tintero como un dicho que puede ser producto de la apreciación personal del asesor. Si no hay corroboración, no podemos dar por cierto algo que los hechos le estoy diciendo que no existe”. Sin comentarios…

