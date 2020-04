Mezclo aquí inquietudes de distintos empresarios sobre el programa Reactiva Perú, que es facilitar liquidez (S/30 mil millones) del BCR a los empresarios, a través de los bancos y con garantía de Tesoro Público:

1- Como los bancos chicos tienen que asumir 10% del riesgo, advierten a sus clientes que les abonarán solo el 90%, y el 10% restante irá a un fondo de garantía. En lugar de S/30 mil millones, colocarán menos. El Estado debió asumir el 100%.

2- Parece que los bancos ya decidieron que primero le van a facilitar fondos de Reactiva Perú a sus clientes que sean sus mayores deudores. Luego a sus clientes que no sean esos mayores deudores. Luego a los clientes que justo ahora no les deban plata. Finalmente, recién atenderán a los que no son sus clientes habituales.

Entonces, empresas medianas como la mía, que no le debemos ahora a los bancos, podríamos acceder a esos fondos recién en tercer lugar. ¿Y si se les agotó ya el fondo? Al meter a los bancos y hacerles participar en el riesgo, ellos van a buscar asegurar a sus clientes primero. ¡Y su interés no es el objetivo del programa, sino apagar un incendio para todos!

3- La intención era beneficiar a 350 mil firmas, pero al meter el MEF a los bancos con una parte del riesgo, eso provoca que los bancos –como es lógico– tengan que hacer toda la larga evaluación normal del crédito para cada caso. ¿Cuánto van a demorar los bancos en calificar 350 mil solicitudes de crédito? ¿La idea de este fondo no era que se inyecte dinero lo más rápido posible?

4-¿Cómo se garantiza que los bancos más grandes no armen un cártel para “arreglar” tasas cuando acudan a las subastas de fondos del BCR?

5-¿Por qué no se ha usado al Banco de la Nación para canalizar los fondos? (Este es el tipo de preguntas que un periodista debería hacerle a la ministra de Economía, no las tonteras evidentes que uno oye).

