¿Qué no le perdono a Keiko? Tres cosas. La primera es haber sido tan implacable acosadora del gobierno de PPK. Uno entiende que no tenían que ser complacientes, pero tampoco así de despiadados. Se tumbaron todo el tabladillo, junto a ellos. Luego haber hecho esa monstruosidad incomprensible de grabar a su hermano para impedir la libertad de su propio padre. Y la tercera, tal vez la más importante a largo plazo, haber abortado la valiosísima posibilidad de un partido de derecha popular en el Perú. Pero popular o fuerte de verdad, como ARENA en El Salvador, los Conservadores en Colombia, los “Colorados” en Paraguay, los “Blancos” en Uruguay, el PAN en México o la UDI y Renovación en Chile. No un partido derechista elitista o de juguete, como los antiguos civilistas o el PPC. La UR de Sánchez Cerro era un fascismo bárbaro, el odriismo murió con el general y el Apra algo se derechizó en los 60, pero después degeneró en armandismo izquierdista y en alanismo primero populista y después caudillista. En cambio, el fujimorismo ya había soportado la transición generacional, tenía mucha llegada a los sectores populares y habría sido buenísimo para la estabilidad política y económica el poder contar por fin con un partido de derecha unido, amplio y sólido. Esta insensata nunca tuvo esa visión ni apreció ese tesoro en sus manos.

Cierto es que la miope, ingrata y suicida “derecha blanca” (los vargallosistas, casi todos los medios, la pitucada) nunca la entendió, siempre la despreció, le siguió obedientemente el cargamontón a la caviarada y la machacó tanto que la envenenó.

Cierto es que la caviarada le ha hecho un acoso injusto, interminable y feroz, vía la Fiscalía y los medios. Cierto que en esa elección de 2016 hubo esa denuncia sin sustento de Cuarto poder, el celular de Montesinos, la inmovilidad militar y varias cosas feas más. Pero ella…

