IEP multiplica a Vero x 9

-¡Oh casualidad de casualidades, la rojimia ONG IEP pone repentinamente a Verónika Mendoza ya como segunda en su reciente encuesta publicada en LR, con 9%! Mendoza apenas tenía 1% en su sondeo anterior de agosto y, que yo sepa, no ha hecho nada espectacular como para crecer nueve veces en intención de voto. ¡Y meten a Vizcarra como candidato! ¡Y le ponen segundo! Y la encuesta encima es muy “científica”: hecha a base de “llamadas aleatorias a celulares”. ¡Jua,jua,jua!

-La última maniobra de los oficialistas es apelar a Antauro como el cuco detrás de la vacancia... Frente a la vacancia, yo creo que sí se debe admitir la moción y que Vizcarra o su abogado Pereira del Estudio Ugaz deben de ir al Congreso a tratar de explicar todas estas contundentes denuncias, en una suerte de “interpelación presidencial”. Pero luego no vacarle: será suficiente con que quede desnuda su deshonestidad.

-Marco Arana acaba de purgar a 55 en el Frente Amplio para ser candidato presidencial único. Antes entró al Congreso puenteando a un correligionario en un acta. ¡Lindo este curita!

-No me sorprende que Vizcarra tenga 54% de aprobación. Ay B reaccionan por miedo al futuro o a un cambio inesperado o por odio a los antiguos adversarios de Vizcarra, mientras que el “electarado” no ve como malo que se le den contratos a amigos. Y sobre las “coimas”, no es lo mismo para muchos peruanos que las cobre un blanco millonario como PPK o algún político limeño odiado que un mediocre y achorado provinciano “marroncito” de verbo cantinflesco, con quien se sienten más identificados. Es más, muchos hubieran hecho lo mismo de haber tenido ese puesto.

-Qué bueno que Beto Ortiz esté desde hoy en Willax, junto a Butters, Rey & Barba, Bayly y Milagros Leiva. Este canal, junto con Panorama y el noticiero del 5, es lo único que se puede ver por TV entre tanto oficialismo y amarillismo.