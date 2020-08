-La vida te da revanchas curiosas y deliciosas: el vocal Lecaros fue el ponente de esa atrocidad legal (era un caso ya prescrito. No voy al injusto fondo del asunto porque suficientes problemas me trajo) contra mí que CSM habría impulsado en la Corte Suprema para probablemente vengarse de que yo haya publicado sus e-mails de la vergüenza con esos abogados españoles y peruanos que le aconsejaban cómo condenar a Fujimori ANTES de que empiece su juicio y ahora este mismo Lecaros ha sido víctima de otra atrocidad legal, pues la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, rechazó un justo pedido suyo para que sea archivado su caso de omisión de denuncia por haber ya prescrito. Consulté a varios abogados de peso y todos coinciden en que Zoraida ha cometido una barbaridad porque la prescripción siempre corre desde que ocurre el hecho, no hay delito permanente porque nadie está obligado a autoincriminarse y además el delito omitido de tráfico de influencias es de comisión inmediata. Lecaros presenta una excepción de control de constitucionalidad a cualquier juez y la gana. Por supuesto que la mayoría de medios han callado este abuso, sea por sobones al MP, sea porque Lecaros es antipático a la caviarada, sea porque el tema les es muy abstruso. Es que todo este “jacobinismo fiscal”, como bien lo definió un consultado, es hijo de los Mavilas, Chinchas, Repúblicas y demás medios que endiosaron tanto a una fracción en pugna del MP, además de las ONGs que influyen tanto allí. ¡De todas formas, le estoy agradecido a Zoraida por haberle dado a Lecaros de su propia medicina, encima también con una prescripción!

-El caricaturista rojo Carlín no pasa la prueba PISA: mi propuesta laboral es solo temporal, para situaciones extraordinarias y con recorte salarial proporcional. ¿O este ya se volvió “neoliberal”?

-PD: Ya solo faltan 339 días para que se largue Vizcarra…