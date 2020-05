¿Detrás de George está Siomi?

-Muchos simpatizantes de Forsyth no te saben responder cuando les preguntas qué visión de país tiene. Si tiene alguna, sospecho que es caviarona, pues su padre Harold, que es quien piensa detrás, fue un toledista caviar del grupo de Borea y ahora es de la mancha aliancista “progre” de Siomi Lerner (Tuesta, Panfichi, AAR). Por allí anda la cosa. Y ya hay noticieros que le dan sus 10 minutos iniciales a George. Comenzó la movida caviar por si falla Salvador.

-Como el iconoclasta cínico que soy, me es interesante cuestionar tótems, gurús y oráculos, no solo porque salta el aludido sino también sus viudas, tipo mi villaranista y sermonero vecinito. ¡La cantidad de insultos que me he ganado en redes por solo puntualizar que el Dr. Elmer Huerta erró cuando en RPP minimizó tanto a finales de enero la potencial plaga que se nos venía de China! Y eso que no recordé que el mismo Huerta tuiteó que “las mascarillas no protegen a las personas sanas, no las use” (28/2/20), que el “pico y medio (o punto máximo) sería el 21 de abril” (en RPP-9/4/20) o que “la semana que viene empieza la bajada” (en Cuarto poder-10/5/20). Huerta me corrigió afirmando que sí es epidemiólogo (no he hallado que esté inscrito con tal especialidad en el CMP, lo que le sería más pertinente para tocar tanto el tema en el Perú…), lo que agrava entonces mucho más sus errores en términos profesionales. No tengo nada contra Huerta; me parece muy bien que, además de multimédico, funja (y alimente el ego, que se nota que le gusta la cámara) como comunicador. Pero me aburren el exhibicionismo de unos, la idolatría y credulidad acrítica de otros o los palabreos vacuos, tipo “mesetas irregulares” (que me recuerda a la “inflación bruta” y la “inflación neta” de Saberbein).

-Después de RMP, hasta Mávila se le está volteando a Vizcarra. ¡Hasta Mávila!

P.D.: No participo en redes sociales.