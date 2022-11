Ayer ha sido un día muy importante dentro del complejo y atascado ajedrez político peruano. De un lado, el TC ha rechazado la pretensión de que se declare inconstitucional la ley que le ponía límites necesarios al uso del referéndum, con lo cual dejan al gobierno en off-side en su empeño de acogotar al Congreso con una moción de confianza al respecto, así como la posibilidad de que se pudiese usar esa consulta ciudadana para convocar a una Asamblea Constituyente de derogar la C-93. Y precisamente el Congreso desestimó ayer debatir ese pedido de cuestión de confianza por considerarlo improcedente. Así, toda esta maniobra del premier Torres no va a desembocar en “denegación fáctica” alguna, tanto por el lado del TC como del Congreso.

De otro lado, sigue avanzando en el Congreso la denuncia constitucional contra Castillo por las investigaciones de la fiscal Benavides. La Comisión Permanente le ha dado luz verde y ahora le toca a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales elaborar un informe para votarse en el pleno. Y para más preocupación de Castillo, la Comisión de Constitución ha elaborado un predictamen para adelantar las elecciones para este marzo y que Castillo se vaya en julio próximo, aunque el camino para este fin es tortuoso y hay poco tiempo (dos legislaturas con 87 votos o 66 votos más un referéndum). En suma, Castillo ha encajado cuatro goles en contra ayer.

Hasta ahora no entiendo como este tipo no se percata de que su presidencia es insostenible, que va a acabar preso de todas maneras y que lo más cuerdo que podría hacer, ahora que todavía tiene margen, es asilarse y refugiarse en algún país amigo. Va a acabar muy mal por no saber borrarse mientras aún puede. En eso Fujimori fue más listo al escaparse a Japón cuando vio que no tenía nada más que hacer. El mismo PPK debió esfumarse a USA en cuanto renunció. Como el rey babilónico Baltazar, Castillo no ve el bíblico “mene, tequel, urfasin” escrito en la pared que le anuncia que no va a acabar bien.