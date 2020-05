¿Quién puede aprobar a Zamora?

El programa televisivo Panorama informó este domingo que nada menos que diecisiete respiradores para UCI se hallan sin usar en un almacén en Punta Hermosa por la desidia del Estado, justo el tipo de material que más urge para salvar vidas en un trance tan trágico como aquel que estamos sufriendo con esta peste. Estos respiradores son de propiedad del gobierno regional de Apurímac, que no los ha recogido hasta ahora a pesar de que el consorcio privado que se los vendió le envió una carta al ministro de Salud Zamora y al gobernador Lantarón en donde les instaba a llevarse esos aparatos para salvar vidas humanas. La misiva les fue remitida a AMBOS el 7 de abril pasado… ¡Estamos a jueves 21 de mayo y esos diecisiete ventiladores siguen guardados allí!

Por eso no puedo dejar de mover la cabeza amargamente cuando leo en la última encuesta de IPSOS que ese inepto de Zamora tiene 54 % de aceptación. ¿Aprobación de qué, con la plaga campeando con 104 mil infectados y con el confinamiento –cada vez menos respetado– como la única respuesta de este gobierno a la peste? ¿Aprobación por esa hecatombe en Iquitos? ¿Por la anunciada “meseta” de Vizcarra? ¿Por las genialidades de Matuk, que declaró el 12 de abril que “no hay evidencia de que la cuarentena deba continuar en mayo”? ¿Por una economía contrayéndose -16% del PBI en marzo, un descomunal sacrificio que no ha servido para contener la plaga? ¿Tan boba puede ser nuestra gente de aprobar tan deficiente desempeño? Comparen su desempeño con sus pares de Paraguay (Mazzoleni. ¡Un crack!), Colombia (Fernando Ruiz), Uruguay (Daniel Salinas) o Chile (Jaime Mañalich). Solo de peor actuación que Zamora en Latinoamérica ha sido su homólogo boliviano Marcelo Navajas, detenido ayer por corrupción, porque los ministros de Salud cesados por Bolsonaro no tienen la culpa de la irresponsabilidad de su mandatario.