Maternidad responsable

-Este ministro de Salud no da pie con bola: todo eso de prohibir trabajar a los gordos, de declarar el día del lavado de manos o de pelearse con los médicos (¡Su propia tropa!) por los traslados de galenos infectados le pinta como el desatinado incompetente que es. Ya que pongan a Mazzetti allí de una vez.

-Un comentario crudo y polémico a propósito del Día de la Madre: Natalia Málaga y Giovanna Valcárcel tuvieron toda la razón al pedirles a esas señoras pobres de que no tengan más hijos. “Ayúdate, que yo te ayudaré”. Eso no es clasismo o indiferencia, como sostienen los demagogos, sino mero sentido común: salir de pobre es casi imposible si te llenas de hijos, a los que además condenas a una infancia –sino a toda una vida– llena de carencias. Y al final los demás tenemos que cargar, con nuestros impuestos y paciencia, con las externalidades de esa irresponsabilidad: más pobreza aún que combatir, más crimen, más hacinamiento, más necesidades en educación, vivienda y salud... Los curas han hecho mucho daño con oponerse tanto al control de natalidad. El mundo y el Perú serían otros sino tuviesen tanta presión demográfica. A pesar de lo engañoso de su tamaño, no existe mucha superficie habitable en el Perú entre una muy estrecha costa desértica, una elevada sierra muy abrupta y un gigantesco llano amazónico casi imposible de poblar. No es un territorio donde sobre el agua ni tenga muchas pampas, praderas o sabanas para la agricultura y llanuras o mesetas para las ciudades.

-Después de ver a ese congresista acciopopulista ser tan patán de ponerse a devorar un pollo broaster durante una sesión parlamentaria virtual, entendería perfectamente, de haber sucedido, que su colega Olivares hubiese encendido un “troncho” para poder aguantar a ese tipo.

PD: Es evidente, pero aclaro que NO soy ese tuitero impostor que maltrató a la actriz Drago.