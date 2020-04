Vizcarra, aliado de la recesión.

Volvemos con este “impuesto a la riqueza” sobre las planillas a nefastas experiencias pasadas, como los bonos de Belaunde para El Niño de 1983 (y que encima no reconstruyeron nada) o la retención estafadora del FONAVI, ambos confiscatorios recortes generales de nóminas y nocivos al aplicarse en plena recesión, ergo, en el peor momento, pues esta se agrava más al quitarle dinero al consumidor privado (y ahorita se nos viene una). Dentro de este delirio recaudador, es entonces más lógico reducir el sueldo de Vizcarra y los altos funcionarios públicos.

Y si apareciesen 5 soles dentro de un cerrado adorno de cristal de bohemia suyo… ¿Lo rompería para sacarlos? Lógicamente que no, aunque hubiese genios alrededor que le alentasen y aplaudiesen. No lo haría porque es irracional quebrar algo valioso por poco. Eso es lo que está haciendo Vizcarra con la CONFIANZA que se tiene adentro y afuera con el Perú, un “trust” que costó tantos esfuerzos –y décadas– en ganar y que hace poco se reflejó en esa exitosa colocación externa de bonos.

Esa confianza genera que afuera no nos vean como un bananero más de la zona. Y que adentro el contribuyente crea que nunca le van a perforar súbitamente las reglas de juego tributarias. Dañar ese activo valiosísimo para recaudar –a lo más– US$100 millones al mes es estúpido como costo-beneficio, más aún si tienes todavía muchos recursos a mano y no te urge. Esta ministra de Economía ha debido decirle NO a Vizcarra, pues sabe que esa alza es descabellada y que probablemente es una idea importada de Argentina por el asesor gaucho “Maxi” Aguiar para distraer a los peruanos de la plaga con populismos de “justicia social” para las encuestas.

Este supuesto “impuesto a la riqueza” es una idea solo digna de esos rústicos Frepaps, que todavía viven en la Edad de Bronce, o de la izquierda, descerebrada eterna.