Elmer Huerta NO es epidemiólogo

No quiero discutir para nada las evidentes cualidades profesionales (y de comunicación) como oncólogo del Dr. Elmer Huerta. Solo muestro que: 1) No es un oráculo infalible para tanto cargoso endiosamiento mediático. 2) Un médico debería pontificar solo sobre SU especialidad. 3) La inútil OMS no la vio venir para nada.

“Vamos a hacer un balance de lo que se sabe acerca de este nuevo coronavirus, eh, aparecido en la China, porque a pesar de la amplia información que se tiene, hay todavía muchísima gente que tiene temor, tiene miedo (…) entonces si hacemos las matemáticas, tenemos que es un 2.8% de fallecimientos –Huerta pasa a comparar al COVID-19 con otras enfermedades que dejan mucho más muertos, tipo rabia, ébola y dengue – (…) entonces, estamos, digamos, en un número que es casi comparable a las enfermedades que menos fallecimientos causan (…) el día jueves por la tarde se reunió el comité de expertos convenido por la OMS y después de deliberaciones, estudios hasta el día jueves dijeron señoras y señores, este es un problema de la China, este problema no es del mundo, así es que no hay, en este momento, ninguna razón para declarar esta epidemia como una epidemia o un problema de salud pública internacional. O sea que, eso está en la China, como tú lo has dicho, confinado allí (…) –Huerta se refiere aquí a casos fuera de la China– sí, son casos aislados (…) esos casos son aislados en los países y no, hasta este momento, no son capaces de originar brotes (…) no, todos los casos en los países son casos aislados, que se están descubriendo; así es que si mañana o pasado se descubre un caso en el Perú, pues, bueno, tranquilos, no pasa nada, es un caso más como los que se están presentando en otros países del mundo”.

